Apertura scuole, Toccafondi e Scaramelli (IV): "Toscana non indietreggi"

“Tutte le regioni proseguiranno la chiusura delle scuole superiori, la Toscana non indietreggi e confermi l’apertura al 50% delle ore da lunedì, preveda poi un piano di vaccini per personale che nelle scuole lavora.

La scuola si fa in classe. Con la distanza, invece, condanniamo i ragazzi più deboli e fragili all’abbandono scolastico. Riapriamo, quindi, in sicurezza le aule e vacciniamo con urgenza tutto il personale. Chiediamo al presidente Giani di organizzare e attuare con urgenza un piano di immunizzazione per i circa 55.000 tra insegnanti e personale ATA in Toscana”.

Questo quanto affermato dal deputato fiorentino Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in commissione Cultura alla Camera dei deputati, e Stefano Scaramelli capogruppo di Italia Viva in regione Toscana.

“L’unica alternativa alle chiusure, alla didattica sul telefonino, alle connessioni che non vanno, alle ore perse, agli abbandoni scolastici, è la scuola in presenza. Per questo continuiamo a lavorare per migliorare ancora di più il piano trasporti e il piano test rapidi e tracciamenti e prepariamo un piano urgente per vaccinare il personale scolastico della nostra regione” hanno concluso Toccafondi e Scaramelli.

Fonte: Ufficio stampa