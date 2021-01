Dona un sorriso, conclusa la raccolta alimentare a Signa

Si è conclusa martedì 5 gennaio l’iniziativa DONA UN SORRISO promossa da tutto l’organo consiliare di Signa in favore delle famiglie in difficoltà del territorio.

Nella giornata di martedì infatti, grazie ai volontari della Protezione Civile, della Misericordia di San Mauro e della Pubblica Assistenza di Signa, sono stati consegnati 30 pacchi alimentari composti dall’equivalente di circa 50 euro di spesa ciascuno e contenenti prodotti a lunga conservazione, alimenti per l’infanzia, prodotti dolciari delle festività natalizie.

“Un ringraziamento a tutti i Consiglieri Comunali, ai volontari e alle aziende (Scatolificio Santo Stefano e Barig srl) che hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa”, dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Chiara Giorgetti, “Un sentito grazie anche all’ANPI di Signa e al personale della scuola Paoli per le generose donazioni e un doveroso ringraziamento a tutti i cittadini per la grande solidarietà dimostrata”.

“Mi auguro che questa iniziativa sia soltanto la prima di una serie di eventi da realizzare nei mesi a venire come forma di sostegno ai nostri cittadini”, prosegue l’assessore, “e voglio pensare a Dona un sorriso come un appuntamento ciclico da ripetere ogni anno”.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa