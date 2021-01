Esplode un petardo a Castelfiorentino, 45enne gravemente ferito alle mani

Questo pomeriggio, intorno alle 15 in piazza Achille Grandi a Castelfiorentino, si è verificato un incidente a causa secondo le prime informazioni, dell'esplosione di un petardo. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pegaso, l'automedica da Certaldo, la Misericordia di Montaione e i carabinieri.

Da quanto si apprende, seguendo la comunicazione pubblicata su facebook dal sindaco Alessio Falorni, il brutto incidente sarebbe avvenuto "durante il tentativo di far detonare un petardo".

"La mia preghiera alla cittadinanza è a lasciare ad altri momenti le considerazioni su questa attività - ha proseguito il sindaco Falorni - sulla quale sapete tutti benissimo quale sia il mio orientamento. Adesso occorre solo rivolgere il pensiero, e i migliori auguri, alla persona implicata, portata da Pegaso all’Ospedale".

Gravemente ferito un 45enne: subirà l'amputazione di una mano

L'esplosione ha coinvolto un uomo di 45 anni, del posto, rimasto gravemente ferito a entrambe le mani. Immediato è stato il trasporto tramite l'elisoccorso Pegaso all'Ospedale Careggi di Firenze. Il 45enne si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata, ha riportato fratture multiple alla mano destra e dovrà subire l'amputazione della mano sinistra, ma non si trova in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro se l'uomo abbia raccolto il petardo inesploso, deflagrato in quel momento: i testimoni che erano presenti in piazza Grandi non avrebbero fornito indicazioni utili per ricostruire la vicenda e i militari utilizzeranno anche le immagini della videosorveglianza per capire come siano andati i fatti.

Sono quindi in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare se l'ordigno, del tipo 'cipolla', fosse di proprietà del ferito o se fosse stato abbandonato inesploso da un'altra persona in precedenza.