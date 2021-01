"Ex campeggio del Piazzale Michelangelo bomba ad orologeria": FdI sul luogo sopra Firenze

“Occupanti abusivi, spaccio di droga, sporcizia, stanze del buco, fuochi accesi al chiuso con alcol etilico ed edifici fatiscenti. Tutto a due passi dalla terrazza più bella del mondo: è uno schiaffo al decoro e la sicurezza della nostra Firenze. L'ex campeggio del Piazzale Michelangelo si è trasformato in un buco nero di degrado e illegalità. La situazione è una bomba ad orologeria, se dovesse avvenire una tragedia chi ne risponde? Inutile che Nardella si appigli a cavilli giuridici, Palazzo Vecchio intervenga subito prima che sia troppo tardi”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, assieme ad Alessandro Draghi e Simone Sollazzo, rispettivamente capogruppo FdI in Palazzo Vecchio e nel Quartiere 2, che questa mattina hanno fatto un blitz nell'ex campeggio.

“Sono già troppe le aree fuori controllo della città – spiegano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni -. Prima che anche questa diventi terra di nessuno, serve un intervento urgente da parte di Palazzo Vecchio: subito messa in sicurezza degli edifici e sgombero degli occupanti”.

"Una ventina di persone, extracomunitari e cittadini dell'Est Europa, qui hanno creato una piazza di spaccio. Hanno costruito giacigli di fortuna in quelli che erano i bagni e il ristorante del campeggio. Negli edifici accendono fuochi per riscaldarsi e usano bombole di gas per cucinare. La situazione rischia di precipitare ed è pericolosissima sia per gli occupanti che per i fiorentini che hanno il diritto di vivere questa zona della città", concludono Torselli e Draghi.

Fonte: Ufficio stampa