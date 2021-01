Ex camping Michelangelo, il Comune di Firenze risponde a FdI

I lavori di bonifica non sono ancora iniziati perché l’area non è stata ancora riconsegnata dal concessionario nonostante un accordo di restituzione anticipata. È quanto precisano gli uffici comunali a seguito del sopralluogo degli esponenti di FdI all’ex camping di piazzale Michelangelo (Qui la notizia). Dagli uffici si sottolinea che la Direzione Ambiente ha predisposto un progetto da 100.000 euro per risistemare la parte alta dell’area, dove ci sono i posti auto, allo scopo di risistemarla a verde e ricavarne anche un parcheggio pubblico per coloro che si recano in visita al piazzale Michelangelo. Progetto che è stato approvato dalla giunta comunale a seguito di un accordo per la restituzione anticipata dell’area che prevedeva la riconsegna nello stato manutentivo in cui versava al momento della concessione da parte dell’Amministrazione comunale.

L’esecuzione delle opere approvate con delibera è subordinata alla ripresa in consegna dell’area da parte del Comune, che ancora però non è avvenuta nonostante i solleciti e le intimazioni rivolte dagli uffici al privato. Solleciti che riguardavano non solo la restituzione dell’area libera da cose e persone ma anche l’espresso monito che il concessionario restava responsabile della messa in sicurezza, pulizia, buona conduzione e presidio dell’area fino alla formale riconsegna della stessa all’Amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa