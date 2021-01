Firenze, marciapiedi senza barriere architettoniche in via Erbosa

Sessantamila euro per risanare i marciapiedi in via Erbosa. È quanto prevede il progetto definitivo recentemente approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti.

L’intervento, finanziato con gli oneri di urbanizzazione di un intervento di recupero di un immobile in via Erbosa, prevede il rifacimento dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche di questa strada e i tratti delle limitrofe (via Gran Bretagna, via del Bandino, via delle Nazioni Unite e piazza Dresda) in corrispondenza dell’incrocio con la stessa via Erbosa. Spesa prevista 60mila euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa