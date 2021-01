Le opposizioni: "Per atti e lavori dei consigli di Quartiere stessa visibilità di quelli del Consiglio comunale"

Una lettera formale indirizzata al Comune per chiedere che sia applicato lo stesso principio di pubblicizzazione degli atti e dei lavori del Consiglio comunale anche ai consigli di quartiere. Questa l’iniziativa portata avanti dai presidenti delle commissioni garanzia e da tutti i consiglieri di opposizione nei cinque quartieri.

“Con questa iniziativa - dichiarano i Capigruppo di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Movimento Cinque Stelle e Sinista Progetto Comune - abbiamo raggiunto un risultato importante. È stato un ottimo lavoro di sinergia e collaborazione fra tutti i Quartieri e le forze politiche di opposizione.

Dopo il parere tecnico degli uffici, che si sono dichiarati disponibili ad accogliere la nostra proposta, abbiamo deciso di redigere una lettera formale sottoscritta da tutti i consiglieri dell’opposizione di tutti e cinque i quartieri al Comune, con la quale chiediamo che tutti gli atti e i lavori dei consigli di quartiere siano resi pubblici e quindi consultabili dai cittadini - elettori al pari di quelli del Consiglio Comunale”.

“A prescindere da quello che sarà il risultato finale, è una vittoria di buonsenso - continuano -, che dimostra che le buone iniziative, se fatte nel solo interesse della collettività, non hanno colore politico. Si tratta, infatti, non solo di valorizzazione del decentramento, di cui spesso si sente parlare senza risvolti concreti, ma anche e soprattutto di trasparenza nei confronti dei cittadini che hanno riposto in tutti noi la loro fiducia”.

“Ci auguriamo – concludono i capigruppo - che ci possano essere in futuro altre iniziative largamente condivise come questa e auspichiamo vivamente che la maggioranza si unisca alla nostra richiesta senza pregiudizio alcuno”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa