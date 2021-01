Maltempo, codice giallo per vento e neve in Toscana

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per neve e vento a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato, alla mezzanotte di domani, domenica 10 gennaio.

Un'area di bassa pressione favorisce l'afflusso di aria fredda sulla nostra penisola pertanto oggi, si prevede vento in rinforzo da nord-est con raffiche localmente forti sulle zone di pianura del medio Valdarno, in particolare allo sbocco delle valli, sulla costa centro-meridionale e sulle colline grossetane e aretine; localmente molto forti sui crinali Appenninici e relative zone sottovento. Domani, domenica, venti da moderati a forti con raffiche localmente moto forti in Appennino specie sui crinali e sottovento, forti sull’ Arcipelago, sulla costa centro meridionale e sui rilievi, localmente forti altrove in particolare allo sbocco delle valli.

La bassa pressione porta anche neve. Oggi, sabato, dal pomeriggio, possibilità di deboli nevicate sull'Amiata oltre i 500-700 metri e sull'Appennino aretino oltre i 300-400 metri. Domani, domenica, in mattinata, deboli nevicate sull'Appennino aretino oltre i 300 metri, specie sui versanti orientali. Nel corso della mattina deboli nevicate sulle province di Arezzo, Siena, Grosseto e occasionalmente su Appennino fiorentino oltre i 300-400 metri di quota.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Domani a Firenze scatta il codice giallo per rischio vento forte. È quanto stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale (Cfr). L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo scatta stanotte a mezzanotte e andrà avanti per 24 ore. (mf)

Previsione fino alle 24 di domani:

La presenza di un'area di bassa pressione favorisce l'afflusso di aria fredda sulla nostra penisola.

VENTO: Domani venti da moderati a forti con forti raffiche fino a 70-90 km/h in Appennino specie sui crinali, fino a 60-70 km/h in Arcipelago, sulla costa centro meridionale e sui rilievi e fino a 50-60 km/h altrove in particolare allo sbocco delle valli.

NEVE: domani in mattinata, deboli nevicate sull'Appennino aretino oltre i 300 metri, specie sui versanti orientali. Dalla tarda mattina deboli nevicate sulle province di Arezzo, Siena, Grosseto e occasionalmente Appennino fiorentino oltre i 300-400 metri di quota. Cumulati generalmente inferiori ai 5 cm, fino a 10 intorno all'Amiata.

Per le previsioni

https://www.cfr.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=71

Per le norme di comportamento

https://www.regione.toscana.it/-/rischio-vento

Fonte: Regione Toscana