Nuove caldaie e impianti fotovoltaici per 60 appartamenti ERP a Ponte a Elsa

Un investimento che supera gli 800mila euro per lavori di efficientamento energetico che nei prossimi mesi interesseranno tre palazzi di edilizia Residenziale Pubblica che si trovano nella frazione di Ponte a Elsa.

In particolare si tratta degli edifici Erp di Via Caduti di Cefalonia, ai civici 1, 3 e 5.

Un intervento importante che sfrutta anche i meccanismi di finanziamento previsti dal Decreto del Mistero per lo Sviluppo Economico, il cosiddetto ‘Conto termico’.

L’amministrazione comunale è riuscita a ottenere dalla Regione Toscana un finanziamento da 450mila euro, il massimo previsto dal bando regionale.

«I condomini Erp di Via Caduti di Cefalonia sono tra quelli che più hanno bisogno di riqualificazione. Avevo preso impegno durante la campagna elettorale con i residenti in quei palazzi – sottolinea il sindaco di Empoli Brenda Barnini – che ci saremmo impegnati al massimo per migliorare la qualità degli spazi comuni e l'efficienza energetica delle case. Il bando della Regione è capitato a proposito e ringrazio i tecnici di Publicasa per aver lavorato bene e in tempi stretti ed aver così consentito di cogliere questa opportunità. Abbiamo in mente un progetto di rigenerazione urbana che coinvolgerà tutta quella parte della frazione di Ponte a Elsa e che presenteremo nei prossimi mesi. Questo però è un primo passo concreto e fondamentale per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini».

Il progetto è stato presentato dal Comune di Empoli in collaborazione con Publicasa, gestore degli immobili Erp per conto dell’amministrazione.

Il Comune è dunque riuscito a vincere questo bando che era dedicato esclusivamente a immobili di Edilizia Residenziale Pubblica.

Saranno interessati 60 appartamenti, distribuiti nelle tre palazzine, per una superficie complessiva di 4.389 metri quadrati.

L’opera si inserisce nel percorso attivato dall’amministrazione comunale che si pone l’obiettivo di efficientare e migliorare le prestazioni energetiche del proprio patrimonio abitativo.

In totale si parla di 819.500 euro così distribuiti nei finanziamenti:

450.000 euro dalla Regione Toscana,

276.000 euro dall’incentivo del Conto termico 2.0 (Gestore Servizi Energetici),

67.625 euro dal Comune di Empoli,

25.816 euro da Publicasa Spa.

Il crono programma prevede l’aggiudicazione della gara di appalto entro il 31 giugno 2021; l’avvio del cantiere entro il 30 settembre di quest’anno.

L’intervento dovrebbe terminare in dodici mesi, quindi a ottobre 2022 dovrebbe finire.

I lavori di efficientamento prevedono la sostituzione degli infissi esistenti con infissi ad alta efficienza; la sostituzione delle caldaie con impianti ibridi; l’installazione di impianti fotovoltaici condominiali con accumulo; la coibentazione al piano terreno, del soffitto degli spazi comuni; e l’installazione di termovalvole nei corpi radianti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa