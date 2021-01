Riaprono le Superiori. Giani, Nardini e Baccelli all'ingresso di alcuni istituti

Lunedì 11 gennaio, in occasione della riapertura delle scuole superiori in Toscana, il presidente della Regione e membri della giunta saranno presenti all’ingresso di alcuni istituti.

In particolare, il presidente Eugenio Giani all’orario di apertura (ore 8 – 8.15) sarà a Pistoia all’Istituto comprensivo statale Cino da Pistoia.

L’assessora alla formazione Alessandra Nardini farà doppia tappa. Nella prima parte della mattinata, dopo un sopralluogo al Villaggio scolastico di Pontedera, alle 8.30 sarà al Liceo XXV Aprile. Quindi si sposterà a Prato per essere presente alle 11 al Polo scolastico di via Galcianese, alle 11.15 all’istituto Marconi e all'istituto Cicognini – Rodari. Alle 12 porterà i saluti ai volontari del progetto "T'accompagno" impegnati alla fermata dell'autobus e ai volontari della Misericordia impegnati al drive-through di via Galcianese.

L’assessore Stefano Baccelli sarà invece a Lucca all’ingresso (ore 8 – 8,15) dell’Istituto tecnico industriale Enrico Fermi.

Fonte: Regione Toscana