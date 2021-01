Ritorno a scuole: nuove fermate a Bagno a Ripoli

- La scarl Autolinee Mugello Valdisieve informa che dal giorno 11 gennaio 2021, saranno effettuate le seguenti modifiche di percorso:

I servizi in transito dalla direttrice Bagno a Ripoli-Pontassieve-Rufina/Saltino

in direzione Pontassieve, arrivate a Bagno Ripoli effettueranno la seguente modifica di percorso:

• ..via di Ripoli – via Roma (a sx) via degli Olmi – (a dx) via Pian di Ripoli – (a dx) via Granacci – (a sx) viale delle Arti – (a sx) Via del Padule da dove riprendono percorso.

Pertanto le fermate di BAGNO A RIPOLI SCUOLE e BAGNO A RIPOLI, VIA FRATELLI ORSI non verranno effettuate e sarà osservata una fermata su Via Granacci in corrispondenza delle scuole

in direzione Firenze, arrivate a Bagno Ripoli effettueranno la seguente modifica di percorso:

• .. Via del Padule – (a dx) viale delle Arti- (a dx) via Granacci –(a sx) via Pian di Ripoli – Viale Europa da dove riprendono percorso.

Pertanto le fermate di VIA FRATELLI ORSI, BAGNO A RIPOLI e BAGNO A RIPOLI SCUOLE e SORGANE non verranno effettuate e sarà osservata una fermata su Via Granacci in corrispondenza delle scuole.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa