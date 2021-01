Scuola, a Greve servizio di trasporto potenziato e controlli anti-assembramento

Potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e controlli anti-assembramento. Sono alcuni degli interventi messi in atto per il miglioramento della mobilità nel Chianti in vista del rientro degli studenti negli istituti superiori, previsto da lunedì 11 gennaio. Per rispondere alle esigenze della popolazione scolastica e consentire un maggiore allineamento agli orari di apertura e chiusura degli Istituti il Comune di Greve in Chianti ha chiesto e ottenuto un incremento delle linee volto a favorire il pendolarismo scolastico.

Sono sette le linee in più che transiteranno nel territorio comunale: lungo la direttrice Panzano-Greve-Figline le corse aggiuntive sono quelle in partenza alle ore 7.20 da Greve e alle ore 13.20 da Figline. Per quanto riguarda l’altra direttrice, Panzano-Greve-Bagno a Ripoli- Mezzetta-Firenze il potenziamento interessa le linee scolastiche delle ore 6.50 da Greve tirassegno, delle 07.38 da Panzano, delle ore 13.05 da Firenze, Lungarno Della Zecca, delle ore 13.20 da Peano, delle ore 14 da Firenze Lavagnini.

Altra misura è quella dei controlli anti-assembramento. “L’obiettivo è evitare gli assembramenti alle fermate sui bus e in entrata e in uscita dalle scuole – fa sapere l’assessore alla Mobilità Simona Forzoni - saranno impiegati steward privati, “facilitatori “delle aziende di trasporto, polizia municipale e volontari della protezione civile per assicurare l’ordinata fruizione dei mezzi pubblici nel rispetto delle norme previste che, come ha stabilito il governo, prevedono l’utilizzo del 50% dei posti”. I controlli saranno effettuati alle fermate per agevolare l’ingresso e l’uscita dalle scuole.

Un ringraziamento è rivolto dall’amministrazione comunale per il lavoro svolto dagli enti proposti. “E’ stato attivato un percorso di collaborazione fra enti pubblici che ha prodotto un importante risultato per il nostro territorio - rimarca il sindaco Paolo Sottani – il tavolo operativo sulla mobilità scolastica nel Chianti, coordinato dalla Prefettura di Firenze, ha visto realizzare una proficua sinergia grazie all’impegno della Regione Toscana, della Città Metropolitana, del Comune di Firenze, dell’Ufficio scolastico regionale, della Motorizzazione civile e delle aziende del trasporto pubblico. Un ringraziamento a tutti loro ed in particolare al consigliere delegato della Città Metropolitana Francesco Casini”. Il Comune informa inoltre che La Scarl Autolinee Chianti Valdarno ha prorogato la validità del tagliando Isee TPL, necessario per acquistare i titoli di viaggio a tariffa agevolata, fino al 31 marzo 2021.

Per tutte le indicazioni sulle modalità di rilascio e funzionamento del tagliando ISEE-TPL: sito www.regione.toscana.it o contatta il Numero Verde Regione Toscana 800570530

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino