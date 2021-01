Riapertura scuole, Unione dei comuni e dirigenti scolastici su didattica e trasporto

“Intanto ci teniamo a ringraziare i dirigenti scolastici e tutto il corpo docente per il lavoro importante di questi mesi”, afferma il Sindaco delegato alla scuola Rossetti dell’Unione dei comuni. “Trovarsi a rimodulare di continuo la didattica non è stato per niente semplice. Ora la prospettiva è mantenere il più possibile il 50 per cento in presenza per dare continuità agli studenti. Fermarsi o ricambiare proporzioni sarebbe dannoso. Gli studenti hanno necessità di continuità e stabilità, oltre che delle relazioni fondamentali”.

In questi mesi la Città Metropolitana ha raccolto tutte le richieste avanzate dai Comuni e dai dirigenti, cercando di rivedere il sistema dei trasporti. Sono previste nuove corse e aggiustamenti in base agli orari di entrata e di uscita.

“Sul Tpl è stato fatto lo sforzo di modificare anche gli orari in base alle esigenze avanzate dalle scuole. Sarà importante verificare nei prossimi giorni”, aggiunge Alessio Mugnaini, Sindaco con delega al trasporto pubblico locale.

Infine, concludono i Sindaci “Tutti gli sforzi vanno nella direzione di dare stabilità e continuità ai ragazzi, che dovranno sempre di più tornare ad una loro normalità. Le criticità saranno ascoltate dalle scuole che le riporteranno sia a noi che al tavolo con il Prefetto”.

Fonte: Unione dei Comuni circondario Empolese Valdelsa