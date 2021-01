Spaccio tra Prato e Pistoia, 2 arresti: sequestrati 80mila euro e 750 grammi di cocaina

Ieri pomeriggio, dopo un pedinamento di due settimane, la polizia di Prato ha arrestato un 26enne e un 28enne con l'accusa di gestire un vasto giro di spaccio. La squadra mobile ha sequestrato ai due, 750 grammi di cocaina e 80mila euro in contanti.

Il primo arresto è scattato a Quarrata quando una pattuglia in borghese ha fermato per un controllo il primo giovane. La perquisizione dell'auto ha fatto emergere alcune dosi di cocaina mentre, nella casa dell'uomo, sono stati trovati 5mila 500 euro in contanti.

Le indagini si sono poi concentrate sul secondo ragazzo, proprietario di una carrozzeria a Montemurlo. I due giovani, entrambi di origine marocchina, erano stati visti più volte incontrarsi. Nell'officina sono state trovate 263 dosi di cocaina già pronte per essere vendute, oltre a un etto di stupefacente ancora da confezionare. In seguito nella sua abitazione è stata trovata la maggior parte della droga e dei soldi: mezzo chilo di cocaina e 72mila euro in contanti nascosti nel sottotetto.

Questa mattina l'arresto del 26enne e del 28enne è stato convalidato con la misura, per entrambi, degli arresti domiciliari.