Volterra, premiazione online per i centisti della maturità 2019-20

Sono stati premiati online sabato 9 gennaio, dal Sindaco di Volterra Giacomo Santi e dall'assessora all'Istruzione Viola Luti, le studentesse e gli studenti che hanno ottenuto 100/100 alla maturità nell'anno scolastico 2019/20 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Carducci, l'Istituto Tecnico Commerciale Geometri Niccolini e l'Istituto Tecnico Industriale Statale Santucci di Pomarance.

"L'istruzione e la cultura – ha commentato il Sindaco Giacomo Santi – ci rendono liberi e contribuiscono in modo decisivo alla crescita e all'arricchimento di ciascuno di noi. Vedere un numero così elevato di studenti che, nonostante la difficile situazione legata all'emergenza Covid, hanno preso 100 alla maturità è un segnale che infonde fiducia e che ci fa davvero sperare in un domani migliore. Le nuove generazioni, infatti, rappresentano il nostro futuro e sono la base su cui costruire la nostra società.”

"La scuola - ha dichiarato l'assessora all'Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - può essere vissuta come una fase obbligatoria da affrontare o un periodo di transizione per raggiungere un traguardo professionale, ma è senza dubbio una splendida avventura intellettuale, un mondo che arricchisce e offre uno sguardo che ci permette, non solo di qualificarsi nell'utile, ma di partecipare creativamente alla vita di una comunità e di affinare il gusto dandoci gli strumenti critici per riconoscere la bellezza. Le studentesse e gli studenti sono una ricchezza che la società deve valorizzare e su cui deve puntare per progettare il futuro. Auguro a tutte le studentesse e agli studenti che hanno ottenuto questi risultati eccellenti che la curiosità, la partecipazione, la determinazione, il senso di responsabilità e l'amore per il sapere che li hanno contraddistinti possano accompagnarli durante tutto il loro percorso di vita."

All'iniziativa, che si è tenuta online per rispettare le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza epidemiologica, hanno partecipato, oltre alle studentesse e agli studenti la dirigente scolastica dell'IIS Carducci prof.ssa Nadia Tani e il vicepreside dell'ITCG Niccolini e dell'ITIS Santucci prof. Alessandro Togoli.

Elenco alunni diplomati a.s. 2019/20

SEDE CENTRALE I.T.C.G. “NICCOLINI” VOLTERRA:

Amministrazione, finanza e marketing: Consuelo Cambi, Arianna Granchi, Lavinia Gregoriovitone Oldoli

Costruzioni, ambiente e territorio: Alessio Muroni, Salvatore Calastri, Leonora Dariolala

Sistemi informativi aziendali: Francesco Ciampolini, Alice Kume

SEZIONE STACCATA I.T.I.S. “SANTUCCI” POMARANCE:

Elettronica ed elettrotecnica: Siria Ceccanti, Mirko Micheletti

IIS CARDUCCI: Caterina Chelini, Annaclara Salvini, Alessia Innocenti, Luisa Macchioni, Marco Mezzetti, Annalisa Tamburini, Emilia Bigazzi, David Gazzarri, Alice Lori, Gaia Schirò, Brando Spinelli, Rachele Bellagamba, Noemi Garaffi, Matteo Pettorali, Gaia Santini, Nicole Moreno.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa