Aggressione di notte a Firenze, rapinata mentre porta fuori il cane

Questa notte in centro a Firenze, una donna è stata aggredita mentre stava portando il cane fuori, per necessità dell'animale. È successo all'una di notte quando, in via della Pellicceria, la donna è stata assalita da un uomo che prima l'ha avvicinata, e poi l'ha spinta gettandola a terra con violenza. L'uomo avrebbe frugato tra i vestiti della vittima, rapinandola dei due cellulari che aveva con sé.

Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dalla donna, e il 118 ma non sarebbe stato necessario il trasporto in pronto soccorso. Gli agenti hanno raccolto la descrizione dell'uomo, sembra di origini africane, fuggito a piedi dopo l'aggressione.