Furto in una tabaccheria a Fucecchio, via le offerte per il canile

Ieri mattina i titolari della tabaccheria La Fortuna a Fucecchio sono stati colti, in negozio, da un'amara sorpresa: la cassettina per le offerte destinate ai cani del canile era sparita. La notizia è riportata sul quotidiano Il Tirreno.

A far scattare le ricerche del box delle offerte, una signora che ogni settimana ha l'abitudine di dare qualcosa agli amici a quattro zampe. I titolari dell'esercizio all'interno del supermercato Unicoop, Mattia Mela e Martina Torquati, hanno così constatato che il salvadanaio dedicato all'associazione 'Muovi la coda' era sparito. Il fatto sarebbe avvenuto durante l'orario di apertura del negozio, probabilmente venerdì pomeriggio, momento in cui l'autore del furto avrebbe approfittato di un attimo di distrazione dei titolari.

Rabbia e delusione, per il gesto che così ha sottratto un aiuto offerto dai clienti nei confronti degli animali che si trovano in canile. Un furto che non avrebbe provocato una grossa perdita in termini di denaro, ma in termini di sensibilità, motivo dello sconcerto dei proprietari della tabaccheria.