Nuovo Dpcm, in arrivo nuove strette: si parla di zona bianca

Sarebbero in arrivo nuove strette per il nuovo Dpcm post festività natalizie, che entrerà in vigore il 16 gennaio. Secondo indiscrezioni, il nuovo provvedimento potrebbe contenere misure contro la movida con divieto di asporto dai bar dopo le 18.

La misura già largamente annunciata e che sembra sarà contenuta nel nuovo dispositivo sarà il divieto di spostamento tra regioni, anche se si trovano in zona gialla. Sempre nelle regioni gialle, tra le ipotesi ci sarebbe anche la riapertura dei musei. Il Governo starebbe pensando inoltre a una zona bianca, cioè senza limitazioni, in caso di indice Rt inferiore a 0,5.

Domani le nuove misure saranno discusse con i presidenti di regione.

Da domani, lunedì 11 gennaio 2021, la Toscana sarà zona gialla