Priorità alla Scuola, manifestazioni anche in Toscana

Il comitato 'Priorità alla Scuola' domani scenderà nelle principali piazze italiane per chiedere la riapertura di tutte le scuole, lo screening sanitario e la vaccinazione contro il Covid-19 del personale ad alto rischio. In Toscana le manifestazioni sono previste domani a Firenze, ore 14 in via Cavour con un presidio davanti alla Prefettura e a Pisa, sabato 16 gennaio alle 16 in piazza XX Settembre.

La Toscana da domani, 11 gennaio 2021, vedrà il ritorno degli studenti in classe con il 50% della didattica in presenza. Un rientro che ha riguardato il potenziamento dei mezzi di trasporto e varie misure, con l'aiuto di forze dell'ordine e volontari, al fine di non creare assembramenti all'uscita da scuola.

'Priorità alla Scuola' chiede che la scuola sia finanziata perché possa avere più spazi, più personale, per uno screening sanitario regolare di tutta la comunità scolastica e per inserire, il personale scolastico, come categoria prioritaria nella prima fase della campagna vaccinale contro la pandemia.

