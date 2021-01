Vivere Santo Spirito, 5 appuntamenti online nella basilica di Firenze

foto di archivio

Si chiama “Vivere Santo Spirito” il progetto, ideato e promosso da A Minimo Incipe Onlus con Giulia Bacci Tirinnanzi, e sostenuto dal Comune di Firenze nell’ambito del bando “Firenze Sostenibile”, che avvicinerà cittadini e visitatori alla scoperta della Basilica e del Complesso di Santo Spirito a Firenze, da sempre retto dai frati agostiniani.

Cinque le iniziative proposte, tra arte, teatro, musica ed artigianato, tutte con orario di svolgimento dalle 18.30 alle 20.30, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria.

Le iniziative verranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook della Comunità Agostiniana (https://www.facebook.com/BasilicaSantoSpirito/) e sul sito web basilicasantospirito.it.

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite numero telefonico 349 8529085, attraverso l’invio di un WhatsApp che darà conferma scritta reciproca della prenotazione. Ogni persona potrà prenotare per uno solo degli incontri in programma, per un numero massimo di 4 persone.

Il dettaglio di tutti gli appuntamenti

Giovedì 14 gennaio ore 18.30

Rodolfo Marma e Santo Spirito

L’incontro metterà in luce il prezioso rapporto con il pittore contemporaneo che più ha amato Santo Spirito e Firenze: Rodolfo Marma. La figlia del pittore, Marisa Marmaioli, racconterà questo intenso legame e le opere più significative del grande maestro saranno presentate dalla Galleria d’arte FirenzeArt, che ha sede in Oltrarno, all’interno della quale Andrea Tirinnanzi svolge anche uno dei mestieri storici dell’artigianato del quartiere: la realizzazione ed il restauro di cornici.

Venerdì 15 gennaio ore 18.30

Madrigale dedicato alla Pietà di Nanni di Baccio Bigio in Santo Spirito a cura del coro Mulieris Voces, con interventi dei professori Antonio Natali e Giovanni Cipriani.

La musica sarà il cuore dell’incontro: il coro Mulieris Voceseseguirà un antico madrigale diretto dal maestro Edoardo Materassi, su testo di Giovan Battista Strozzi il Vecchio, dedicato ad un’importante opera conservata nella Basilica: la Pietà di Nanni di Baccio Bigio. Il Professor Antonio Natali ed il Professor Giovanni Cipriani ne inquadreranno il contesto storico-artistico.

Sabato 16 gennaio ore 18.30

Conferenza del professor Giovanni Cipriani su Cosimo II “Nell’anniversario della morte (1621-2021) COSIMO II DEI MEDICI ED IL TRIONFO DELLA SCIENZA”.

Venerdì 22 gennaio ore 18.30

“Viaggio” con la Compagnia delle Seggiole

Protagonista del quarto giorno di questo viaggio è l’umanità che ha operato in Santo Spirito. Grazie alla magia del teatro, con La Compagnia delle Seggiole, i partecipanti incontreranno gli uomini e le donne che qui hanno lasciato arte, bellezza, preghiere, anima.

Una scoperta del complesso monumentale nel tempo dell’arte e della spiritualità.

Sabato 23 gennaio ore 18.30

La scoperta del Crocifisso di Michelangelo

L’incontro farà rivivere, grazie ad Albino Todeschini, al Prof. Giovanni Cipriani e alla Dott.ssa Sandra Marsini, uno dei momenti più importanti non solo per Santo Spirito ma per la storia dell’arte universale: il ritrovamento – grazie alla storica dell’arte Margrit Lisner – del Crocifisso di Michelangelo nel 1962, straordinaria testimonianza giovanile del genio di caprese e del suo legame con il Convento.

NB Il calendario degli appuntamenti potrà subire variazioni in base alle direttive governative.

A MINIMO INCIPE

La Onlus “A Minimo Incipe” è stata costituita da un gruppo di volontari che operano nella Basilica di Santo Spirito con la finalità di affiancare la comunità agostiniana nell’organizzazione di eventi e iniziative rivolte ad un’ampia platea di persone interessate all’arte, alla cultura ed a un cammino di spiritualità. Tali iniziative si collocano nel campo della divulgazione dell’opera di Sant’Agostino, della promozione dell’inestimabile patrimonio artistico presente nel complesso di Santo Spirito e nell’affrontare temi di attualità socio-culturale.

Fonte: Basilica di Santo Spirito