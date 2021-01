Accordo di collaborazione tra Università di Siena e Hochschule Coburg

E' stato firmato oggi, 11 gennaio, dal rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, e dalla presidente della Hochschule Coburg in Germania, Christiane Fritze, un accordo di collaborazione che punta soprattutto a sostenere la mobilità degli studenti tra le due università.

Grazie all'accordo, coordinato per l'Ateneo senese dal professor Marco Mugnaini, già nel prossimo mese di marzo l'Università di Siena accoglierà circa 20 studenti della Hochschule Coburg che frequenteranno alcuni corsi in inglese del dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche negli ambiti disciplinari "Instrumental analysis, measurement and sensor technology". I ragazzi alloggeranno nelle residenze universitarie cittadine e saranno assistiti nell'organizzazione del loro periodo di studi a Siena dai docenti del corso di laurea magistrale in Electronics and Communications Engineering e dalla Divisione relazioni internazionali, oltre che da uno studente tutor appositamente formato.

L'accordo prevede anche il sostegno alla mobilità di professori, ricercatori e dottorandi e a programmi di ricerca comuni, l'organizzazione di conferenze, seminari, corsi e incontri di ricerca e la collaborazione nei processi di valutazione della qualità.

Fonte: Università di Siena