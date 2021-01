Andrea Adami e il suo nuovo Ep raccontato a Liberi Tutti Live

Il 3 settembre è uscito “The Sky is open”, il primo coinvolgente Ep del talentuoso musicista pratese Andrea Adami. Ce ne ha parlato su Radio Lady durante la trasmissione Liberi Tutti Live condotta da Irene Rossi. È possibile ascoltarlo sui principali digital store e prossimamente anche in formato cd.

Le tracce in chiave rock ci raccontano di un viaggio attraverso ambientazioni molto evocative come il Cielo, la Valle Arida e il Deserto. Un concept che, partendo da un punto iniziale, ci prende per mano e ci conduce attraverso suoni e atmosfere fino al raggiungimento di una meta, in una sorta di metafora di quello che è il cammino e il percorso di vita di ogni persona. È anche un viaggio nei generi musicali, spaziando dal rock classico di “The Sky is Open” al prog-metal di “Desert Race”, dal folk-rock di “Dry Valley” fino all’ambient di “The Quest for Water”. Ma l’artista non si ferma qui: è già al lavoro per un nuovo progetto che prossimamente lo vedrà protagonista anche come cantante.