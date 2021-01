Andrea Di Giannantonio nuovo Dirigente della Squadra Mobile di Firenze

Da oggi è alla guida della Squadra Mobile di Firenze il Primo Dirigente della Polizia di Stato Andrea Di Giannantonio: romano, 49 anni, arriva dalla Questura di Reggio Calabria, dove ricopriva il ruolo di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine.

La sua carriera, quasi interamente nella polizia giudiziaria, è iniziata subito dopo l’uscita dalla Scuola Superiore di Polizia, con l’assegnazione alla Questura di Modena dove, dal 1997 al 1999, è Dirigente dell’U.P.G. e S.P.

Subito dopo, nel 2000, ancora giovane Funzionario, assume incarico al Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, che lo porta nella città di Roma.

Quattro anni dopo, nel 2004, arriva alla Squadra Mobile della Capitale dove resta per 16 anni: per 10 anni dirige la Sezione dei reati contro il patrimonio e per i 6 anni successivi quella dei reati contro la persona; dal 2016 al 2019 è anche Vice Dirigente.

Dopo essere stato promosso Primo Dirigente nel luglio 2019, viene destinato a Reggio Calabria e, da oggi, è a capo della Squadra Mobile del capoluogo toscano.

Fonte: Questura di Firenze