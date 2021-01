Borgo San Lorenzo, riaperta la strada di Piazzano

Concluso il primo intervento sulla strada di Piazzano, interessata da uno smottamento, che ha riguardato la realizzazione e il rifacimento di alcune opere d'arte stradali per la regimazione delle acque meteoriche. La viabilità risulta riaperta con senso unico alternato "a vista" (permane divieto di transito per mezzi con larghezza superiore a metri 2,20).

“Ringrazio il Cantiere comunale – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Baggiani – che con professionalità e competenza hanno portato a termine l’intervento consentendo una prima riapertura a senso unico alternato”.

Il lavoro, effettuato appunto dal Cantiere comunale, è propedeutico alla successiva messa in sicurezza. Ricordiamo che per le indagini necessarie al ripristino l'Amministrazione ha destinato, con l'ultima variazione di bilancio, fondi derivanti dalla vendita dell'edificio delle ex scuole di Via Don Minzoni.