Compie 18 anni e si allontana da casa, la polizia la rintraccia su segnalazione della madre

Appena compiuti 18 anni si era allontanata da casa nel Senese per liberarsi dal comportamneto opprimente dei genitori e aveva raggiunto il suo fidanzato a Pisa, nel quartiere di Cisanello. Sabato scorso le volanti sono state allertate in zona stazione dalla madre, nordafricana, la quale non aveva più notizie della figlia. Sapeva che il fidanzato della neomaggiorenne, un sudamericano di pochi anni più grande, abitava proprio nella periferia della città della Torre Pendente. Gli agenti hanno avuto modo di appurare che la ragazza era in casa del compagno e stava bene. Ci era arrivata di sua volontà e che non aveva intenzione di tornare a casa. Gli agenti hanno poi riferito alla madre che la ragazza stava bene e che non voleva comunicare alla figlia. Non hanno potuto riconsegnarla proprio a causa della maggiore età. Le hanno consigliato di riprovare a parlarne nei giorni seguenti, quando la situazione poteva essere più tranquilla.