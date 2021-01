Condanna sindaco Pescia, la Lega: "Noi garantisti, ma Giurlani rifletta sui possibili problemi per la città"

"Premesso che siamo sempre stati garantisti con tutti -affermano Luciana Bartolini ed Oliviero Franceschi, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega -e quindi, naturalmente, manterremo questa linea anche col Sindaco di Pescia, ma è chiaro che una condanna, seppur non definitiva, debba, comunque, essere analizzata da chi la subisce. Pertanto lo invitiamo a riflettere sul fatto che tale decisione del tribunale, unitamente a quanto deciso dalla Corte dei Conti, potrebbe, nel breve termine, creare non pochi problemi alla città. La nostra principale preoccupazione, a prescindere da come si concluderà la vicenda giudiziaria è, dunque, rivolta al futuro di una località che, per scelte sbagliate ed incapacità a gestire le risorse pubbliche, rischia fortemente il dissesto. Ci chiediamo, poi se chi ha attualmente l'onere di gestire il Comune avrà la volontà di chiedere la collaborazione delle opposizioni, o se, viceversa, continuerà, inopportunamente, a fare esclusivamente di testa sua, con tutte le inevitabili e deleterie conseguenze del caso."

Fonte: Gruppo Lega