Emma Nolde intervistata su Radio Lady: i live e i messaggi dal suo ultimo disco Toccaterra

Emma Nolde, cantautrice toscana classe 2000, è stata ospite della trasmissione Liberi Tutti Live con Irene Rossi su Radio Lady. Nell’intervista ci ha parlato di come sono nate le canzoni che compongono l’album e dei messaggi che l’artista ha da sempre l’urgenza di scrivere, oltre che della voglia di tornare a suonare live.

Il 4 settembre è uscito “Toccaterra” l’album di Emma Nolde pubblicato su etichetta Woodworm/Polydor/Universal Music.

Anticipato dai singoli (male) e Nero Ardesia, “Toccaterra” è l’album d’esordio di Emma Nolde: otto canzoni scritte dalla giovane cantautrice toscana, insieme ai produttori Renato d’Amico e Andrea Pachetti, che parlano di temi intimi e personali, storie raccontate attraverso la musica “perché la musica” afferma Emma “è la miglior forma d’espressione che conosca”. Il video Berlino è stato girato nella zona industriale di Santa Croce.

“Toccaterra” è il risultato di anni di concerti suonati dal vivo e dell’urgenza di mettere per iscritto i propri sentimenti e le proprie emozioni. Così sono nate le canzoni dell’album, (male), Nero Ardesia, Berlino, Resta, S-Fiorare, Sorrisi Viola, Ughi, Toccaterra.

Al Rock Contest 2019 si è aggiudicata il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano “Nero Ardesia”. A settembre 2020 esce “Toccaterra”, il suo primo album, su etichetta Woodworm/Polydor.