Guasti al riscaldamento in alcune scuole di Lucca, tecnici al lavoro

Gli uffici comunali sono impegnati già dai primi giorni dell'anno in una ricognizione straordinaria a tutti gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali: con il nuovo anno vi è infatti stato un avvicendamento fra la ditta che precedentemente si occupava delle manutenzioni e una nuova che è subentrata. Per questo motivo nei giorni 4 e 5 gennaio è stata effettuata una ispezione generale delle caldaie, dando l'assoluta precedenza a quelle degli edifici scolastici. Purtroppo questa mattina si sono verificati alcuni guasti, che già nella mattinata erano in via di risoluzione.

Il caso più importante riguarda la scuola Collodi di San Concordio, dove era già stata programmata per il prossimo aprile la sostituzione dell'intera centrale termica. L'impianto dopo l'intervento è ripartito e la situazione è seguita dai tecnici. Risolti i problemi anche a Santa Maria del Giudice, ad Antraccoli e Vallebuia. Per quanto riguarda la scuola Giusti di Sant'Anna, il guasto riguarda solo una caldaia delle tre, quindi l'impianto funziona anche se con minor potenza: a breve è previsto l'intervento dell'azienda produttrice del macchinario.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa