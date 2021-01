Il Borgo che Vorrei, nuovo bando per i negozi in centro a Santa Maria a Monte

Nuovo Bando per “Il Borgo che Vorrei”

È in pubblicazione sul sito del Comune di Santa Maria a Monte il Bando per la valorizzazione e lo sviluppo di uno dei manufatti tipici e simbolo di prestigio per il nostro territorio, la calzatura. Tale proposta di collaborazione si inserisce nel più ampio progetto de “Il Borgo che Vorrei”, fiore all’occhiello di questa Amministrazione Comunale che, solo nell’ultimo anno e nonostante la situazione di emergenza sanitaria, ha visto l’apertura di ben quattro attività.

“Con questo bando l’Amministrazione si propone di avviare un’importante collaborazione tramite la creazione di uno Show Room di calzature all’interno del centro storico, andando a coinvolgere aziende o associazioni/gruppi di aziende site nel Comprensorio del Cuoio e interessate a valorizzare le peculiarità del nostro territorio” – dice il Sindaco Ilaria Parrella.

Chi fosse interessato dovrà far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 13.00 del 18.01.2021 tramite PEC, raccomandata A/R o a mano all’ufficio Protocollo del Comune.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte