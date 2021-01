Malore all'autolavaggio, elisoccorso in Valdelsa per un 87enne

Grave malore per un uomo di 87 anni che stava lavando l'auto a un distributore di benzina di Case Nuove, frazione di Gambassi Terme. Pronto intervento dell'elisoccorso Pegaso dopo le 14.30 di oggi, lunedì 11 gennaio, quando è giunta la chiamata al 118. L'uomo in seguito al malore sarebbe caduto, sbattendo la testa a terra. Sul posto è giunta inizialmente un'ambulanza della Misericordia di Certaldo. Vista la gravità della situazione, è stata fatta intervenire l'eliambulanza. Presenti sul posto in assistenza anche i carabinieri della locale stazione di Gambassi Terme.