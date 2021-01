Mercoledì streaming agli Uffici, dall'arte egizia a quella contemporanea

Ripartono dal 13 gennaio i “Dialoghi d’arte e cultura”, le conferenze settimanali del mercoledì alle Gallerie degli Uffizi, alle quali si potrà partecipare in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale delle Gallerie degli Uffizi. Questa soluzione ha permesso di proseguire regolarmente gli incontri anche durante la pandemia e ha esteso notevolmente il pubblico: sono decine di migliaia le visualizzazioni da tutto il mondo per gli incontri, che prevedono anche di porre domande ai relatori.

La nuova serie di venti appuntamenti curata da Fabrizio Paolucci (responsabile dell’arte classica e coordinatore delle iniziative scientifiche delle Gallerie degli Uffizi) affronterà aspetti dell’arte e della cultura da punti di vista nuovi ed inediti, articolandosi in cinque diverse sezioni: “Dietro le quinte”, “Tesori dai depositi”, “Capolavori su carta”, “Laboratorio Universale” e il nuovo argomento “Gli Uffizi e il territorio”. I temi al centro delle conferenze spaziano dalle collezioni degli Uffizi e dal patrimonio della Toscana, a questioni più universali che riguardano la psicologia degli artisti, la museologia, le correnti artistiche. Interverranno specialisti e studiosi di fama: tra gli altri, il direttore del Museo Egizio di Torino Cristian Greco, il professor Alexander Heinemann dell'Università di Tübingen, il Soprintendente di Firenze Andrea Pessina, e quello di Mantova Gabriele Barucca, il direttore del Palazzo Reale di Napoli Mario Epifani, la direttrice della clinica psichiatrica dell’Università di Pisa, Liliana Dell’Osso; il professor Lorenzo Gnocchi dell’Università di Firenze e il professor Fabrizio Lollini dell’Università di Bologna. Aprirà la serie la conferenza di Marco Riccomini sul tema del viaggio nei quadri degli Uffizi: un argomento che ci farà sognare, ora che gli spostamenti reali sono praticamente impossibili.

“Abbiamo chiesto ai luminari della storia dell’arte e di diverse discipline di presentare temi originali, anche scottanti, che appassionano e fanno discutere – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt – Si affronteranno millenni di arte e cultura, e lo streaming in diretta è un modo efficace e dinamico di portare questi argomenti a un pubblico sempre più globale, perché esteso a tutto il pianeta. Se i visitatori non possono più venire agli Uffizi, allora è compito nostro connetterci a loro.”

IL PROGRAMMA

Gli incontri iniziano ogni mercoledì alle ore 17 e sono fruibile in diretta sul canale Facebook de Le Gallerie degli Uffizi.

13 gennaio

Laboratorio universale

Il viaggio in una stanza. Itinerari nei quadri degli Uffizi

Marco Riccomini

20 gennaio

Laboratorio Universale

Quando Firenze sfida la modernità. Dalla Sagrestia Vecchia di Brunelleschi alla chiesa dell’autostrada di Michelucci: dal rifiuto al consenso

Claudia Conforti

27 gennaio

Dietro le quinte

Lo stadio Artemio Franchi, capolavoro fiorentino di Pier Luigi Nervi

Andrea Pessina

3 febbraio

Laboratorio Universale

Genio e follia. L’autopsia psicologica di Edvard Munch

Liliana Dell’Osso

10 febbraio

Gli Uffizi e il territorio

La villa Ambrogiana sotto Cosimo III: un modello spagnolo per i Medici

Francesca Funis

17 febbraio

Capolavori su carta

Pittura e miniatura a Bologna prima di Raffaello

Fabrizio Lollini

24 febbraio

Capolavori su carta

Disegnare o “pittare”? Disegni di scuola napoletana nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi

Mario Epifani

3 marzo

Dietro le quinte

Parole degli dei. La cultura materiale scritta al Museo Egizio

Cristian Greco

10 marzo

Dietro le quinte

Franco Ionda e il suo mondo per immagini

Chiara Toti

17 marzo

Dietro le quinte

La catalogazione digitale dei beni culturali

Antonella Negri

24 marzo

IN OCCASIONE DEL DANTEDÌ

Lectura Dantis

Per Dante e per Firenze. Programmi letterari e artistici tra Quattro e Cinquecento

Paolo Procaccioli

31 marzo

Tesori dai depositi

Vetri tedeschi del Seicento a Palazzo Pitti

Silvia Ciappi

7 aprile

Laboratorio universale

La flagellazione e il Sogno di Costantino di Piero della Francesca tra prospettiva e cosmografia

Claudio Strinati e Sandra Marraghini

14 aprile

Gli Uffizi e il territorio

L’umanesimo tra Careggi e Poggio a Caiano

Lorenzo Gnocchi

21 aprile

IN OCCASIONE DEL 2774O COMPLEANNO DI ROMA

Laboratorio universale

Contenuti politici, linguaggio privato. Il rilievo con scena di sacrificio agli Uffizi e monumenti affini nella Roma imperiale

Alexander Heinemann

28 aprile

Gli Uffizi e il territorio

Scoperte all’Ambrogiana

Alessandra Griffo

5 maggio

IN OCCASIONE DEL 274O COMPLEANNO DI PIETRO LEOPOLDO DI ASBURGO-LORENA E LA 200A RICORRENZA DELLA MORTE DI NAPOLEONE BONAPARTE

Dietro le quinte

Apparecchiature da tavola tra gli Asburgo-Lorena e i Bonaparte in Toscana

Rita Balleri

12 maggio

Dietro le quinte

L’eredità del cardinale. Un inventario di Ippolito de’ Medici

Beatrice Paolozzi Strozzi

19 maggio

Gli Uffizi e il territorio

Le gallerie fiorentine e la nascita del museo civico di Pescia: un nuovo modello politico e culturale per le municipalità toscane

Elvira Altiero, Emanuele Pellegrini e Claudia Massi

26 maggio

Capolavori su carta

Disegni di oreficeria sacra e profana di “Monsù Luigi Valadier argentiere a San Luigi de’ Francesi” e di altri artefici del Settecento italiano

Gabriele Barucca

Fonte: Gallerie degli Uffizi