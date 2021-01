'Nonna nonna fa le orecchiette', il libro per bambini di Rossella Iallorenzi

Rossella Iallorenzi, autrice del libro 'Nonna nonna fa le orecchiette' (Foto gonews.it)

"Dove sono andati nonna e nonno?" Una delle domande che possono fare i bambini, una delle più difficili a cui dare risposta. Trovare le parole giuste, se mai ci siano, per comunicare ai bambini la scomparsa di qualcuno è un’ardua impresa: c’è da trovare la via di mezzo tra la realtà e le troppe fantasie. Così, nell’Empolese, è nata da un’esigenza una raccolta di parole utili al caso.

Rossella Iallorenzi ha provato a spiegare a sua figlia Anna di 3 anni la perdita della bisnonna con una favola della buonanotte, che è poi diventata un libro: 'Nonna nonna fa le orecchiette' è il racconto di una nonna che è molto indaffarata sulla sua stella, il posto in cui è trasferita e dove si destreggia coi ferri da maglia, ma è sempre pronta all'azione per i nipotini. Una dolce spiegazione per i più piccoli e, nel caso dell'autrice Iallorenzi, un valido aiuto per affrontare una difficile separazione.

Nonna Antonietta, illustrazioni Daria Palotti (Foto gonews.it)

"Il libro parla di mia nonna Antonietta, venuta a mancare in agosto scorso – ha raccontato Iallorenzi-. Prova a spiegare dove vanno a finire le persone che non si vedono più. Chiaramente per i bambini la 'nonna nonna' di cui ho scritto è andata su una stella e ha moltissime cose da fare, però è sempre pronta a tornare quando i nipotini hanno bisogno di lei".

Una storia per tutti i bimbi, che "si concentra sul bisogno dei nipotini dei nonni, sempre presenti". La favola creata, come ha continuato l’autrice "mi ha aiutato per far capire a mia figlia che cosa era successo, ma anche per elaborare il mio lutto che è stato molto faticoso".

Nonna Antonietta è capace di scendere in tutta fretta tramite un vortice di stelle luminose, catapultarsi sulla terra e raggiungere casa, per preparare orecchiette a volontà insieme ai suoi nipotini, attenti a replicare scrupolosamente i suoi preziosi insegnamenti.

La storia non è solo narrata a parole, ma la si comprende anche dalle illustrazioni di Daria Palotti. Sfumature e tratti gentili, raccontano in ritratti fedeli una magica nonna Antonietta, di origini lucane ma trasferitasi in Toscana nella giovinezza.

'Nonna nonna fa le orecchiette', il libro (Foto gonews.it)

Il libro, il primo dedicato ai bambini scritto da Rossella Iallorenzi, ha un risvolto solidale. 'Nonna nonna fa le orecchiette' può essere acquistato alla Libreria Rinascita nei punti vendita di via Ridolfi in centro a Empoli, al centro commerciale e alla edicola 'Lo Scarabocchio' di Pontorme. Il ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione Auser, "che tanto fa per tutti i nostri nonni", ha concluso l’autrice.

