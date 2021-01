Ritorno a scuola per le superiori, primo giorno tranquillo nel Pisano e a San Miniato

Migliaia di studenti degli istituti superiori della provincia di Pisa sono tornati tra i banchi per riprendere la didattica in presenza. A Pisa, Pontedera, Volterra e San Miniato non si sono verificate criticità. Nel pomeriggio di oggi, 11 gennaio, si riunirà il tavolo tecnico convocato dalla prefettura per valutare l'efficacia del piano messo a punto nei giorni scorsi in virtù dei report che arriveranno dalle singole scuole.

L'assessore all'istruzione regionale, Alessandra Nardini, commenta così il ritorno in classe: "Un'altra giornata di ripartenza per la scuola toscana: oggi le secondarie di secondo grado riprendono in presenza al 50%.

Abbiamo lavorato senza sosta per arrivare a questo risultato ed è un giorno importante per tantissime ragazze e tantissimi ragazzi, che hanno affrontato sacrifici pesantissimi.

Ho visitato personalmente le scuole del villaggio scolastico di Pontedera, entrando in quello che è stato il mio Liceo, il "XXV Aprile" e confrontandomi poi con i dirigenti scolastici di altre realtà, come l'Its Marconi, l'Ipsia Pacinotti, il Liceo Montale e l'Istituto tecnico commerciale Fermi.

Sono anche stata alla fermata bus del villaggio, verificando l'afflusso e l'arrivo dei mezzi aggiuntivi.

Insieme a me, nelle visite, il Sindaco di Pontedera Matteo Franconi, l'Assessore comunale all'istruzione Francesco Mori e una rappresentanza della Provincia di Pisa.

Attenendoci sempre alle indicazioni nazionali, abbiamo avuto come obiettivo fisso quello di riportare in presenza il massimo numero di studentesse e studenti consentito. Il risultato di oggi è molto importante, per loro e per tutto il mondo della scuola, e continueremo a monitorare scrupolosamente la situazione, aggiornando ogni decisione sulla base dei dati e degli orientamenti forniti dal Governo".

Poi è stata la volta di Prato: "A Prato per la seconda tappa di visite in questo importante giorno di ripartenza della didattica in presenza al 50% alle superiori.

Con il Sindaco Matteo Biffoni e l'Assessora all'istruzione Ilaria Santi ho visitato il polo scolastico di Via Galcianese, l'istituto Marconi e l'istituto Cicognini-Rodari.

In seguito ho portato i saluti e i ringraziamenti ai volontari del progetto "Ti accompagno", impegnati nel controllo e nella migliore distribuzione degli afflussi sui mezzi di trasporto, e ai volontari della Misericordia nel drive through di Via Galcianese".

Regolare la situazione al momento anche a Livorno. La Provincia di Livorno infatti non ha rilevato ad ora nessuna segnalazione di problematiche legate al rientro in presenza degli studenti delle scuole superiori.

