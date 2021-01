In sei tutti allo stesso tavolo in una tavola calda al Macrolotto: denunciati

Cenavano in sei tutti allo stesso tavolo in una tavola calza al Macrolotto di Prato, non preoccupandosi delle disposizioni anti-covid. La polizia, però, passando di fronte al locale ha sentito gli schiamazzi e li ha sorpresi sul fatto. Per questo le sei persone, tutte orientali, sono state sanzionate dalla polizia, mentre il locale è stato chiuso per cinque giorni. I fatti sono accaduti intorno alle 19.45 di ieri. Uno dei presenti è stato denunciato perché ha dato generalità false, in quanto irregolare sul territorio.