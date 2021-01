Semaforo sulla Statale a Seano per la pista ciclopedonale

È in corso la posa del nuovo impianto semaforico sulla statale a Seano di Carmignano, a servizio della pista ciclopedonale sull’argine del torrente Furba: questo permetterà di collegare con il percorso pedonale e ciclabile anche l’area situata al di là della statale.

La realizzazione del secondo lotto della pista è arrivata ormai a buon punto e devono essere messe in atto solo le opere di rifinitura. Si è però resa necessaria la realizzazione di un attraversamento pedonale in sicurezza all’altezza del ponte carrabile sul torrente, al confine tra Seano e il Poggetto.

Il semaforo sarà a chiamata e quindi le auto avranno il rosso solamente quando pedoni e ciclisti dovranno attraversare la strada.

Il Comune di Carmignano sta investendo nella viabilità sostenibile, ampliando la propria rete di ciclovie, che andranno man mano a collegarsi sia fra loro che con quelle dei comuni limitrofi. Le aree più urbanizzate, come Seano, sono anche quelle nelle quali si rivela più importante incrementare la viabilità alternativa per migliorare la qualità della vita. Opere di servizio come il semaforo in questione sono necessarie per garantire la massima sicurezza di pedoni e ciclisti, soprattutto in tratti di strada particolarmente trafficati, come la statale.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa