Sistema Cup aziendale, nel 2020 il numero unico ha gestito oltre 2 milioni di chiamate

E' ormai un sistema con crescita esponenziale di chiamate e risposte il Call Center aziendale che funziona attraverso il Numero Unico 055 545454 per tutti i territori dell'Azienda USL Toscana centro (Empoli, Firenze, Pistoia e Prato) e nel 2020 ha gestito ben 2.050.657 chiamate totali.

Il Numero Unico gestisce sei servizi per i cittadini: l'Urp (ufficio relazioni con il Pubblico), le prenotazioni di esami e visite specialistiche, gli screening, gli appuntamenti per la libera professione e l'area a pagamento e la segreteria delle Case della Salute per il momento dell'area empolese.

Nel corso del 2020 il sistema è stato via via implementato anche per ridurre i tempi di risposta ad un bacino di utenza di un milione e seicentomila cittadini quello cioè corrispondente al numero dei residenti nell'Azienda USL Toscana centro.

Dei 2.050.657 di chiamate gli operatori hanno risposto a 1.427.910 cittadini (gli altri hanno abbandonato) con una capacità di soddisfare le loro richieste pari al 70%. La media giornaliera delle chiamate è di 5.250 al giorno (272 giorni lavorativi nel 2020) e l'ambito maggiore è rappresentato dalle prenotazioni per esami e visite con 3.236 richieste al giorno.

"Ormai il sistema è praticamente diffuso su tutti i territori -spiega il dottor Leonardo Pasquini, direttore del Call Center - con numeri sempre più crescenti, dovuti alla continua promozione, che confermano il suo utilizzo in alternativa ai front office aziendali. Stiamo procedendo ad un suo ulteriore sviluppo ed in particolare in quelle aree dove sono necessarie implementazioni informatiche e tecnologiche. Soprattutto grazie alla gestione di milioni di agende per gli appuntamenti relativi alle prestazioni che riguardano tutti i territori, oggi i cittadini che risiedono nella nostra Azienda sanitaria possono scegliere sempre l'opzione migliore".

È possibile selezionare in particolare i seguenti servizi:

Tasto 1: URP, linea dedicata alle informazioni, segnalazioni oppure reclami

Tasto 2: servizio dedicato alle prenotazioni sanitarie e, solo per l'ambito fiorentino, le prestazioni dell’igiene pubblica veterinaria

Tasto 3: tasto riservato alle prestazioni quali rilascio o rinnovo patenti, porto d’armi, e le certificazioni medico-legali;

Tasto 5: casa della salute ambito empolese, questo servizio, riservato ai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino e Montespertoli, consente di accedere ai medici di famiglia delle CASE DELLA SALUTE nelle aree di riferimento indicate

Tasto 6 : libera professione: consente di prenotare prestazioni in libera professione

Dal sito aziendale è possibile vedere Quando è meglio telefonare? Occhio alla tabella

Nella tabella è possibile visionare, grazie a "faccine" colorate, i tempi di attesa - minimi, medi, massimi - del CUP telefonico. Il cittadino, guardando la tabella, può scegliere di chiamare nella fascia oraria con i tempi di attesa minimi

Fonte: Ausl Toscana Centro