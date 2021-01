Cantieri sulle strade della Valdelsa, interventi programmati

Nuovi lavori di asfaltature e potatura di piante nella Valdelsa Fiorentina.

Il primo quest'oggi. Sulla Sp 108 'Granaiolo-Castelnuovo-Orlo', per effettuare lavori urgenti di pulizia lungo strada e la potatura di piante, è stato istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, la limitazione di velocità, a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata nell'area di cantiere. Si lavora per il taglio e la rimozione di piante al km 5 nel comune di Castelfiorentino. Termine previsto per le 18 di oggi.

Da domani e fino al 29 gennaio è stato disposto dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze sulla Sp 64 'Certaldese II' a Gambassi Termeil divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o movieri dal km 3+000 al km 4+500 circa. L'intervento è necessario per lavori di ripristino del piano stradale con fresatura ed asfaltatura per conto di Acque spa.

Infine sulla sp46 'Di Rimorti o di Val d'Orlo' tra Castelfiorentino e Montaione è stato previsto il senso unico alternato tra il km 3 e il km 6 per pavimentazione stradale. Gli obblighi, previsti come sopra, vigeranno fino al 30 gennaio.