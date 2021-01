Cavi tranciati sulla linea ferroviaria: stop ai treni fra Pescia e Pistoia

Linea ferroviaria interrotta oggi, 12 gennaio, dalle 5 alle 8,30 tra le stazioni di Pescia e Pistoia.

Dalle ore 8.35 sulla linea Lucca - Pistoia, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso in prossimità di Montecatini Terme per il danneggiamento dei cavi in rame della linea, è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno provveduto al ripristino della piena funzionalità della linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 40 minuti per sei Regionali, sedici convogli cancellati totalmente o per parte del percorso.

Rfi fa sapere che l'episodio sarebbe da ricondursi ad alcuni cavi di trasporto dati che sono stati tranciati - probabilmente per un atto vandalico - tra Montecatini e Buggiano.

Si tratta di cavi a terra che trasmettono dati funzionali all'impianto di circolazione e la sala operativa centrale delle Ferrovie ha pertanto rilevato l'anomalia e sospeso la circolazione dei treni nel tratto interessato. Fino alle 8.30 i convogli provenienti da Firenze venivano fermati a Pistoia, mentre quelli che arrivavano da Viareggio si fermavano a Pescia. Bus sostitutivi hanno svolto un servizio su gomma per collegare le stazioni di Pescia e Pistoia.

Sulla vicenda indaga la Polfer.

"Sul posto sono intervenute le squadre tecniche di Rfi, allertate dalla sala operativa di Pisa i cui sistemi di controllo avevano immediatamente rilevato il problema".

"Durante i lavori di ripristino del regolare funzionamento degli impianti di circolazione, i treni della linea hanno effettuato servizio fra Pistoia e Firenze e fra Pescia e Lucca e Viareggio. Effettuato anche un treno straordinario fra Pistoia e Firenze". Inoltre "fra Pistoia e Pescia è stato attivato a cura dell'impresa ferroviaria un servizio di autobus sostitutivi".