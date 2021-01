Consiglio regionale: adesione a Abi, Anai e all'archivio per la memoria delle donne

Il Consiglio regionale aderisce all’associazione italiana biblioteche (ABI), all’associazione nazionale archivistica italiana (ANAI) e all’associazione archivio per la memoria e la scrittura delle donne. La proposta di delibera di iniziativa dell’Ufficio di presidenza è stata approvata dall’aula con 32 voti favorevoli.

La partecipazione ad AIB e ANAI consente di inserire la biblioteca e l’archivio del Consiglio e il suo personale in un qualificato circuito informativo e di scambio professionale di livello nazionale e internazionale e di fruire di preziosi servizi tecnici e scientifici. La partecipazione all’associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne consente all’archivio dell’assemblea legislativa regionale di promuovere su scala nazionale e di arricchire la propria attività volta alla conservazione della memoria delle donne sia come testimonianza della politica regionale diretta agli aspetti più vari della vita del territorio toscano, sia come testimonianza dell’attività politica e istituzionale delle donne che sono, e sono state, consigliere regionali, ricoprendo diverse cariche istituzionali, che, infine, come sede di conservazione dello stesso archivio della Commissione regionale per le pari opportunità.

La spesa annuale complessiva necessaria al pagamento delle quote di adesione a queste associazioni è di 270 euro l’anno.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa