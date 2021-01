Controlli straordinari della Polizia di Stato: 75 identificati e 2 denunciati

Ieri pomeriggio, 11 gennaio, la Polizia di Stato di Firenze ha effettuato controlli straordinari nelle zone di Piazza del Mercato Centrale, Novoli, Piazza Leopoldo e della Fortezza da Basso, oltre che del centro storico tutto, disposti dal Questore di Firenze Filippo Santarelli.

Nel corso dei controlli è stato denunciato un cittadino del Gambia di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, notato alle 16.30 circa all’interno dei giardini della Fortezza da Basso, alla vista degli agenti di Polizia tentava di disfarsi di un involucro, subito recuperato, contenente 6 grammi circa di hashish.

Poco dopo, intorno alle ore 17.15, gli agenti della Squadra Mobile di Firenze, in via Canova, hanno sorpreso all’opera un 36enne, originario del Marocco, mentre cedeva due involucri, risultato contenere 1.50 grammi circa di cocaina, e riceveva 100 euro. Il pusher è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre la cliente, una donna 45enne originaria della Serbia, è stato sanzionato amministrativamente, come previsto del Testo Unico Antidroga.

75 le persone identificate e controllate.