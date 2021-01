Cure a pagamento per chi non si vaccina? Giani: "Non rappresenta in alcun modo il mio pensiero"

“Quest’affermazione non rappresenta in alcun modo il mio pensiero”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani risponde in Aula ad un’interrogazione del portavoce dell’opposizione Marco Landi (Lega) in merito ad un’intervista rilasciata da presidente a Radio Bruno, nella quale il giornalista ha chiesto a Giani se condivideva l’affermazione “giusto che chi non si vaccina paghi le cure” rilasciata dal presidente della Repubblica di San Marino.

“Non mi ero reso conto dell’oggetto della dichiarazione del presidente della Repubblica di San Marino - precisa Giani -. Sono il più grande sostenitore del vaccino e credo ci si debba tutti vaccinare, anche se il vaccino viene somministrato con consenso volontario”.

Landi ha risposto che voleva solo una precisazione: “Credo che l’interrogazione le abbia fornito un’occasione per chiarire una questione uscita sulla stampa”. “Vogliamo credere - ha aggiunto - che l’affermazione del presidente sia stata una voce sfuggita o una frase scaduta in una domanda provocatoria. Di fronte ad una questione così delicata sono sicuro sia stata un’affermazione male interpretata”.

Fonte: Regione Toscana