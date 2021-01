Federazione italiana barman, l'associazionismo è a risposta alla crisi del settore

Bar, ristoranti e locali sono sicuramente tra i più colpiti dalla crisi economica che segue quella sanitaria e che sta caratterizzando anche il nostro paese e la nostra Regione all'inizio di questo nuovo anno. Per questo Academy FIB Toscana da sempre a fianco dei professionisti del settore per la formazione e non solo inizia con idee chiare e massimo impegno il 2021: “Seppur questo periodo sta rappresentando un gran problema per la sopravvivenza di alcuni colleghi e soci che non sanno cosa riserverà loro il futuro e vivono un momento di radicale pessimismo – scrivono in una nota i vertici di Academy FIB Toscana – noi ci siamo e vogliamo rappresentare un'ancora di salvezza per la categoria. Il ritorno ad un vero associazionismo, condivisione di problematiche e soluzioni, l'instaurarsi di relazioni lavorative e relazionali durature, la condivisione di una passione comune che ci alimenta sono la chiave per superare questo periodo e riprendere a correre come abbiamo sempre fatto. L'isolamento e l'individualismo degli ultimi anni, non hanno migliorato affatto i nostri diritti, ma causato danni e problematiche che non vorremmo diventassero irreversibili”.

Academy FIB Toscana rilancia la proposta di FIB Italia: “ Federazione Italiana Barman ritiene che, attraverso una semplice politica della prenotazione preventiva, possano essere lasciati aperti locali pubblici, discoteche e sale da ballo escluse, così come monumenti e luoghi culturali che consentano l'indotto. Tale iter non solo consentirebbe la sopravvivenza di titolari e lavoratori, ma anche un tracciamento estremamente preciso”.

L'Academy Fib Toscana è pronta ad affrontare il 2021: “Ripartiamo con entusiasmo e energia, con tante iniziative, concorsi, degustazioni, eventi regionali e nazionali, il magazine Barman&Friends rinnovato ed ancora più ricco di spunti ed informazioni. La Federazione Italiana Barman è ben presente e radicata in Toscana e nel 2021 crescerà ancora – concludono i rappresentanti di Academy FIB Toscana – ovviamente anche grazie a tutti quelli che si uniranno portando ulteriori idee ed energie all'associazione. La campagna tesseramenti è aperta per info toscana@federazioneitalianabarman.com”

Fonte: FIB - Ufficio Stampa