Fuga di gas, chiusa la rotatoria davanti all’ospedale Nuovo San Giovanni Di Dio

Per una fuga di gas poco prima di mezzogiorno è stata chiusa la rotatoria davanti all'ospedale Nuovo San Giovanni di Dio. Sul posto ii Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e gli addetti di Toscana Energia. Al momento sono in corso le verifiche per valutare l’entità della rottura e ili tipo di intervento da eseguire. Per ragioni di sicurezza sono chiusi gli accessi sia dallo Stradone dell'Ospedale (blocco alla prima rotatoria) sia da via di Scandicci (blocco altezza Don Gnocchi e prefiltraggio da via Arcipressi). Il Pronto Soccorso è raggiungibile da Scandicci con uscita verso via San Giusto, il Centro di riabilitazione Don Gnocchi invece solo da Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa