Iscrizioni aperte per il nido Pollicino di San Miniato

Sono aperte le iscrizioni, con possibilità immediata di inserimento, al nido d'infanzia Pollicino di San Donato, nel comune di San Miniato (via Romaiano 55).

I bambini e le bambine saranno ammessi al nido gestito dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe partire da undici mesi e un giorno. Previo appuntamento la cooperativa dà la possibilità di organizzare incontri per visitare lo spazio educativo e conoscere gli educatori e le educatrici in totale sicurezza.

Il nido è aperto dalle 7.30 alle 14.30 per il pacchetto orario corto e fino alle 16.30 per il tempo lungo. È inoltre possibile frequentare anche solo la mattina o il pomeriggio con la formula dello spazio gioco "Lo stivale magico".

Anche in questo momento di emergenza sanitaria la cooperativa è impegnata a non far perdere ai bambini il senso dell'educazione, del crescere insieme agli altri all'insegna dell'autonomia e dell'indipendenza, con il sostegno e il supporto del team educativo volto a stimolare le potenzialità di ogni bambino.

“Saremo presenti – dicono le educatrici del nido - per valorizzare l'individualità di ciascuno nella propria specificità. Attraverso momenti di condivisione, sarà poi possibile garantire il sostegno alla genitorialità alle famiglie”. Per informazioni e iscrizioni tel 3701130262 , mail pollicino@web.ilpiccoloprincipe.coop

Fonte: Ufficio stampa