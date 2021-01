Judo Kodokan Empoli, dal CONI la Stella di Bronzo al Merito Sportivo

Grandissima soddisfazione per il Judo Kodokan Empoli. Il sodalizio empolese è stato decorato dal CONI con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2019. La lettera che comunica l’onorificenza attribuita alla società empolese, arrivata durante le festività natalizie, certifica le benemerenze acquisite in tanti anni di attività. Riportiamo dal testo della stessa:

“L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, tecnici e dirigenti della società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del CONI per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano”.

La consegna del riconoscimento avverrà, in considerazione dell’attuale situazione pandemica, non appena possibile nel durante una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del CONI, nel corso del corrente anno 2021.

E visto che proprio quest’anno sono ben 50 anni da quando nel lontano settembre del 1971 il Judo Kodokan Empoli mosse i suoi primi passi, il ricevere questo prestigioso attestato dall’istituzione sportiva italiana più importante non c'è miglior modo per festeggiare questa bella ricorrenza.