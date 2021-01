MuFiS Calenzano: Mostra Convegno "D'Annunzio: Fiume e l'uomo nuovo"

Un progetto più ampio e un’occasione di collaborazione con altre realtà del territorio nazionale, legate alla figura di D’Annunzio, sono alla base della mostra e del convegno promossi dal Museo del Figurino Storico per il primo evento di questo 2021. Tale opportunità cade nell’anniversario della fine dell’esperienza fiumana di D’Annunzio in un

2021 che vede anche il centenario del Vittoriale, la residenza per eccellenza del poeta soldato. La mostra verrà inaugurata virtualmente e in diretta sui canali social del museo lunedì 18 gennaio 2021 dalle ore 10:30. Tale iniziativa è un'opportunità che il Museo offre alle scuole, agli studiosi, agli appassionati, ai cittadini e non solo, per trasmettere la storia scoprendo attraverso i figurini e ai reperti raccolti per l'occasione aspetti inediti e affascinanti della figura dannunziana. Al convegno interverranno

AGOSTINO BALLONE fondatore e Presidente della Fondazione Bruno Ballone (intitolato al figlio scomparso in giovane età) che promuove iniziative culturali e studi per lo sviluppo del territorio abruzzese;

PAOLA DI FELICE Direttore Emerito del Polo Museale “Città di Teramo” e Presidente della sez. di Teramo Italia Nostra, è docente presso l’Università S. Raffaele di Roma e Milano di Storia dell’Arte Medievale;

PIER LUIGI VERCESI giornalista del Sole24Ore del Gruppo RCS MediaGroup, dirige insieme ad Ada Gigli Marchetti la rivista quadrimestrale di storia dell'editoria PreText;

ALESSANDRO PRATESI Collezionista e studioso di documenti storici, memorabilia, storia postale e filatelia di ‘800 e ‘900 nonché Vicepresidente del Circolo Filatelico Fiorentino e membro dell’ASPOT (Associazione per lo Studio della Storia Postale della Toscana);

UGO BARLOZZETTI saggista e scrittore, membro del direttivo della Società Italiana di Storia Militare e dell’Associazione Amici Museo Stibbert, presidente del Gruppo Donatello di Firenze, critico militante fa parte dell’Accademia Fiorentina dell’Arte del Disegno.

I musei riapriranno a breve e ci auguriamo sia una possibilità in più per venire a scoprire questa mostra e accogliere nuovamente gli utenti tra le nostre sale.

Fonte: Ufficio Stampa