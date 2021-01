Mugello. Confesercenti Firenze partner del progetto Gli Unici: Esperienze e Tradizioni in Regalo

Attraverso un'ispirazione che guarda al futuro, il tour operator Mugeltravel e l'agenzia marketing Farmugello hanno deciso di dare alla luce lo Scrigno de “Gli Unici - Esperienze e Tradizioni in Regalo" contenente le radici di un territorio, il Mugello.

Confesercenti Firenze ha deciso si sostenere, come partner, il progetto che comprende un’ampia scelta di attività, per far scoprire il territorio mugellano ricco di storia, di natura, enogastronomia e tanto benessere.

Lo Scrigno racchiude esperienze e tradizioni del Mugello, momenti unici di condivisione del tempo libero e delle proprie passioni. Sono sei le diverse categorie interessate: soggiorni, attività, benessere, esperienze, tradizioni in cucina e idee regalo; che permettono di vivere una serie di esperienze straordinarie ed esclusive grazie ad una meticolosa selezione di attività partner.

“Gli Unici” si compone di micro e piccole imprese che rendono unico il tessuto economico e culturale, artigiani, produttori, albergatori, chef, aziende agricole, guide turistiche/ambientali e tante altre aziende e realtà di qualità. Ogni soggetto protagonista trasmette la propria passione e professionalità legata al proprio territorio e alle tradizioni, nelle quali si potrà riscontrare in prima persona, l'originalità e la qualità nei prodotti e servizi forniti.

Il progetto de “Gli Unici Esperienze e Tradizioni in Regalo” ha lo scopo, oltre che di far conoscere queste realtà, di sostenerle in un momento così difficile, facendo riscoprire le tradizioni e la cultura del Mugello, attraverso 6 tipologie di Scrigni divise per fascia di prezzo. Ciascun pacchetto propone più scelte adatte ad ogni passione e stile di vita e farà conoscere un territorio sostenendone anche il tessuto economico.

“Come Confesercenti Firenze siamo orgogliosi di sostenere e collaborare per lo sviluppo de ‘Gli Unici Esperienze e Tradizioni in Regalo’. – afferma Alberto Marini, Direttore Confesercenti Firenze – Un’iniziativa che si pone l’obiettivo di diffondere le eccellenze del territorio, che fanno parte della nostra cultura e del nostro modo di vivere. Il progetto ha tutti i contenuti di eccellenza per fare da traino all’uscita dall’attuale emergenza e rappresenta un punto di forza per lo sviluppo turistico dell’ambito Mugello, su cui stiamo lavorando da tempo per cogliere la grande opportunità della ripartenza.”

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa