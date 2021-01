Piazza San Marco, lavori notturni di messa in sicurezza

Sono in programma nella notte tra venerdì e sabato i lavori di messa in sicurezza in piazza San Marco. La pavimentazione in pietra sul lato centro si presenta molto deteriorata a causa del transito e della fermata degli autobus. Per questo in attesa del rifacimento completo della pavimentazione in pietra prevista nell’ambito del progetto della tramvia, i cui lavori stanno iniziando con i cantieri di Publiacqua in viale Lavagnini, sarà effettuato un ripristino con l’utilizzo del bitume. Nella notte tra venerdì e sabato saranno rimosse le pietre e sostituite nei tratti più deteriorati con l’asfalto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa