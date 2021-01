Riaperta via Pisana nel tratto Parlamento Europeo-Charta 77, ripristinato il fondo stradale

I lavori affettuati appena le condizioni meteo li hanno consentiti. La strada era stata chiusa in via precauzionale a causa di avvallamenti del fondo tra i tombini della rete gas dovuti a infiltrazioni di acqua piovana.

Via Pisana riaperta al traffico in direzione di Firenze nel tratto tra via Parlamento Europeo e via Charta 77, nella serata di lunedì 11 gennaio 2021, a seguito dei lavori di ripristino del fondo stradale e di rifacimento del tappeto da parte di Centria Reti Gas. L’intervento è stato realizzato non appena le condizioni meteo lo hanno consentito. Quel tratto di strada era stato chiuso in via precauzionale a causa di avvallamenti del fondo verificatisi negli spazi tra i tombini della rete gas, dovuti ad infiltrazioni di acqua piovana. I tecnici di Centria Reti Gas hanno effettuato anche saggi per verificare la tenuta delle strutture realizzate due anni fa a protezione di quattro valvole della rete del gas. A seguito dei lavori quel tratto di via Pisana è tornato regolarmente percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa