Ruba soldi e tablet in ristorante a Firenze, denunciato il presunto responsabile

Individuato ieri dalla polizia l’autore di un furto all’interno di un ristorante del centro storico e di altri furti di cellulare ed effetti personali avvenuti nei giorni scorsi in diverse zone di Firenze. La notte del 6 gennaio 2021 un ristorante del centro storico aveva subito un furto, in piena notte, di circa 250 euro del fondo cassa, oltre che di 2 iPad.

Gli agenti della Squadra Mobile - Sezione Contrasto al Crimine Diffuso hanno subito iniziato le indagini che hanno portato all’individuazione, grazie ad attività info- investigativa, di un cittadino originario della Tunisia di 41 anni, senza fissa dimora, come presunto responsabile del reato.

L’uomo è stato denunciato ieri per furto aggravato e anche per ricettazione: in suo possesso gli investigatori hanno trovato infatti due cellulari ed un mazzo di chiavi provento di altri e diversi furti.

Tra il 9 ed il 10 gennaio scorsi, ad un ragazzo originario di Firenze era stato sottratto il cellulare sulla propria auto parcheggiata in Oltrarno, mentre ieri 11 gennaio, nel pomeriggio, ad un uomo originario della provincia di Chieti, era stato sottratto lo smartphone sempre dalla propria auto, lasciata in un parcheggio nella zona di Piazza del Mercato Centrale.

Le chiavi, invece, erano state sottratte dall’auto di un italiano della provincia di Lucca in via Palazzuolo nei primi giorni del mese di dicembre 2020.

Tutti gli oggetti provento di furto sono stati restituiti ai legittimi proprietari.